Forbes снизил оценку состояния экс-главы штаба Путина на ​$50 млн

Журнал Forbes снизил оценку состояния ректора Горного университета Санкт-Петербурга Владимира Литвиненко на $50 млн по сравнению с февралем 2017 года, когда вышел рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Согласно последней оценке, состояние Литвиненко составило $800 млн.

Литвиненко принадлежит 19,35% пакета акций «Фосагро», стоимость которого составила на Московской бирже 21 июля, по оценкам «Ведомостей», $1,013 млрд. Свою долю ректор Горного университета увеличил в апреле, купив еще 4,81% акций.

Однако в Forbes, используя методику, учитывающую «при оценке состояния не только стоимость активов, но также движение наличных и долговые обязательства», пришли к выводу, что состояние ректора Горного института составило ​$800 млн и не выросло, а снизилось с февраля на ​$50 млн из-за курсовых разниц. По информации издания, в феврале акции «Фосагро» были дороже, а доллар дешевле. 17 февраля акции «Фосагро» стоили 2548 руб. за бумагу, 21 июля — 2390 руб. Доллар же усилился между 17 февраля и 21 июля с 57,15 руб. за доллар до 59,08 руб. за доллар. В июне РБК писал, что, согласно декларации о доходах, Литвиненко «обеднел» на 81,5 млн руб.

Владимир Литвиненко занимает должность ректора Горного университета в Санкт-Петербурге. Он является автором 150 научных работ и имеет 28 патентов. Будучи в 1997 году главой ученого совета Горного университета, являлся научным руководителем Владимира Путина при защите будущим главой государства кандидатской диссертации. В конце 1990-х, как писал Forbes, Литвиненко разработал стратегию развития находящегося на грани банкротства ОАО «Апатит», посоветовав акционерам «Фосагро» включить предприятие в холдинг «Череповецкий азот», за что получил долю в акциях компании. Литвиненко также занимал должность главы предвыборного штаба Владимира Путина в 2000, 2004 и 2012 годах.

По состоянию на 17 февраля 2017 года занимал 122-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.