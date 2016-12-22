ФСБ завершила обыски в офисе АЛРОСА

Сотрудники ФСБ завершили обыски в московском офисе алмазодобывающей компании АЛРОСА. Об этом ТАСС сообщил сотрудник компании.

«Насколько нам известно, обыски завершились», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что выемки документов сотрудниками ФСБ прошли незаметно, однако представители некоторых отделов не смогли покинуть офис, чтобы сходить и на обед.

Об обысках и выемке документов в московском офисе АЛРОСА сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отмечал, что следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела, однако о каком именно деле идет речь, он не уточнял.

Также ТАСС сообщал, что правоохранительными органами был задержан сотрудник службы безопасности АЛРОСА. Однако позже информацию о задержании опровергли в пресс-службе компании. Там сообщили, что она «не соответствует действительности».



Представитель компании позже подтвердил РБК, что в офисе компании проводятся обыски. Он отмечал, что их проводит оперативная группа ФСБ. По его словам, офис продолжал свою работу в штатном режиме, а вся запрашиваемая информация «компанией оперативно предоставляется».