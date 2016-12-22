СМИ узнали о поддержке Volkswagen военной диктатуры в Бразилии

Бразильская компания Volkswagen do Brasil, «дочка» немецкого концерна Volkswagen (VW), сотрудничала с органами безопасности военной диктатуры, правившей Бразилией в 1964–1985 годах, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные проведенного при ее участии расследования. В его ходе эксперты изучили архивы политической полиции Бразилии, отчеты Министерства иностранных дел и внутренние документы VW.

По данным издания, руководство Volkswagen do Brasil следило за политическими убеждениями работников компании и передавало информацию о них властям. В результате только в 1972 году как минимум шестеро сотрудников были арестованы при участии заводской охраны.

Ранее VW уже обвинялся в сотрудничестве с военным режимом в Бразилии, в том числе в составлении черных списков сотрудников. В связи с этим компания в 2016 году поручила независимому историку Кристоферу Копперу из Билефельдского университета провести собственное расследование, результаты которого, как ожидается, будут представлены в текущем году.

«Мы хотели бы дождаться окончательного отчета, прежде чем подробно говорить об этом, и сообщить о принятых мерах», — цитирует Süddeutsche Zeitung заявление VW.