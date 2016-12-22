Генпрокуратура Украины начала обыски на 41 спиртзаводе

Генпрокуратура Украины совместно с налоговой милицией начала обыски на 41 заводе, производящем спирт. ​Об этом замглавы ГФС Сергей Билан сообщил в Facebook.

«Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски», — сказано в сообщении. Билан добавил, что спецоперация направлена на пресечение «незаконного» производства и реализации алкоголя.

Он подчеркнул, что нелегальный спирт производится из неучтенного сырья, продаваемого за наличные. По словам Билана, «существование такого теневого рынка» приводит к «миллиардным» потерям госбюджета и несет риски для здоровья населения. Всего в спецоперации задействованы 430 сотрудников налоговой милиции.