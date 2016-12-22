Суд отклонил иск АФК «Система» о переписке менеджмента с «Башнефтью»

Замоскворецкий суд столицы отклонил иск АФК «Система» об оспаривании действий московского нотариуса, заверившего переписку топ-менеджеров АФК и «Башнефти», ставшей доказательством по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. в башкирском суде, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, нотариус Виктор Сидорук, действия которого пыталась оспорить «Система», на заседание суда не явился и прислал вместо себя представителя.

В качестве заинтересованных лиц в иске участвовали представители «Роснефти», «Башнефти», министерства земельных и имущественных отношений Башкирии.

Ранее, 10 июля, суд удовлетворил ходатайство АФК об истребовании оригинала или заверенной копии протокола осмотра почты сотрудников «Башнефти» и «Системы».

АФК 15 июня обратилась в суд с иском о признании незаконным протокола осмотра почтовой переписки сотрудников «Башнефти» и «Системы» в 2014 году, приобщенным к делу против АФК в башкирском арбитражном суде. Согласно документу, топ-менеджеры АФК знали, что реорганизация «Башнефти» нанесет ущерб компании. Представители «Системы» сомневаются в законности этого доказательства «Роснефти». Они обращались в суд с просьбой назначить судебную экспертизу протокола осмотра переписки. В качестве эксперта они предлагали привлечь «Лабораторию Касперского».