Лоукостер Ryanair подал предложение о покупке Alitalia

Ирландский лоукостер Ryanair подал предложение о покупке запустившей процедуру банкротства итальянской авиакомпании Alitalia, сообщает Reuters.

Финансовый директор Ryanair Нил Сорахан сообщил агентству, что компания внесла «необязывающее предложение о покупке». «Я не могу сказать больше, чем то, что мы считаем правильным участие в этом процессе», — добавил он.

Ранее в июне генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что в случае вынесения предложения о покупке лоукостер будет пытаться приобрети мажоритарный пакет акций Alitalia.

Агентство Bloomberg 2 мая сообщило, что авиакомпания Alitalia запустила процедуру банкротства. Это произошло, после того как сотрудники авиаперевозчика отказались от плана по выводу компании из кризиса, предполагающего рекапитализацию в размере €2 млрд, сокращение зарплат и рабочих мест.

Акционеры Alitalia единогласно проголосовали за начало процедуры банкротства, признав «серьезное экономическое и финансовое положение» компании.

Авиаперевозчик собирается привлечь временную администрацию, которая должна представить новую концепцию развития компании. В том случае, если Alitalia не удастся вывести из кризиса за два года, будет поставлен вопрос о ликвидации компании.

Alitalia была основана в 1946 году. Компания является крупнейшим авиаперевозчиком Италии и пятым по величине в Европе. Ryanair — крупнейший европейский лоукостер, основан в 1984 году. В 2016 году компания вышла на первое место по пассажирообороту в Европе, обогнав Lufthansa.