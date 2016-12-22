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В порт Одессы вошли корабли НАТО
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В порт Одессы вошли корабли НАТО
Политика, 11:23
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В порт Одессы вошли корабли НАТО

В порт Одессы вошли два корабля НАТО. Речь идет о фрегате ВМС Турции Yildirim и эсминце ВМС Великобритании Duncan, сообщается в Facebook ВМС Украины. Последний является флагманом 2-й военно-морской группы Североатлантического альянса, действующей на Черном и Средиземном морях.

Украинские военные сообщили, что в Одессе командование судов НАТО встретится с командующим ВМС страны, руководителями местных органов власти. Также запланированы дружественные встречи с украинскими моряками, а также посещение кораблей НАТО жителями и гостями города.

Покинуть Одессу корабли альянса должны 27 июля.

В начале июля в Одессе стояли четыре корабля НАТО, которые участвовали в совместных военных учениях Sea Breeze 2017. Речь шла о трех турецких военных кораблях, а также о румынском корвете «Контр-адмирал Хория Мачеллариу».
Теги: НАТО , Одесса
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