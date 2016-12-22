На Урале СК завел дело после травмирования подростка на аттракционе

В парке аттракционов 16-летняя девушка получила перелом во время прыжка с подъемника на аэроподушку. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 4 июля вечером на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Девушка упала мимо аэроподушки, ударившись о брусчатку, с высоты около 3,5 м. По факту причинения тяжкого вреда здоровью СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщает местная «Комсомольская правда», организаторы устроили аттракцион «свободного падения» без страховки с разной высоты. По данным издания, девушка «заволновалась во время прыжка», зацепилась во время падения рукой за поручень, ее закрутило, и она упала мимо подушки.

Ранее в Турции один взрослый погиб и трое детей получили ранения в результате аварии на аттракционе. Вагонетка «американских горок» упала с высоты 5 м на отца одного из детей, катавшихся в это время на аттракционе.