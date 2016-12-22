Депутат ЛДПР предложил разрешить вести бизнес с 14 лет

Заместитель председателя комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от партии ЛДПР Андрей Свинцов внесет 24 июля на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, разрешающий несовершеннолетним регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей с 14 лет при наличии согласия законных представителей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении РБК).

В настоящее время, согласно Гражданскому кодексу России (ГК РФ), предпринимательской деятельностью могут заниматься совершеннолетние граждане, признанные дееспособными, и если на них не наложены судебные запреты.

Автор законопроекта отмечает, что, согласно статье 21 ГК РФ, ответственность за собственные действия в полной мере возлагается на лиц, достигших 18-летнего возраста.

«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе заниматься предпринимательской деятельностью, с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя», — говорится в законопроекте, которым планируется внести поправки в Гражданский кодекс.

Автор инициативы указывает, что в восемнадцати российских субъектах, в том числе в Татарстане, Московской, Тюменской, Челябинской, Самарской областях, действуют законы, допускающие бракосочетание в возрасте 14 лет. Синцов подчеркивает, что с указанного возраста повышается уголовная ответственность гражданина.

«Таким образом, законодатель уже определил возраст человека, с которого тот отдает отчет своим поступкам», — полагает автор законопроекта.

Свинцов в беседе с РБК пояснил, что законопроект направлен на легализацию предпринимательской деятельности. «Большое количество молодежи с 14 уже сейчас занимается предпринимательской деятельностью, мы хотим помочь им заниматься ей законно», — сказал депутат. Он пояснил, что сейчас многие подростки хотят становиться видеоблогерами, заниматься бизнесом в том числе в интернете, получая биткоины или деньги на электронные кошельки.

«Но они могут не знать, как это делать. Такая проблема была обозначена на встрече Владимира Путина с воспитанниками «Сириуса». Они отметили, что хотят заниматься бизнесом, но государство эту возможность ограничивает», — сказал он.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил РБК, что необходимо поддерживать молодых людей, которые пытаются заниматься предпринимательской деятельностью.

«Мы сами видим, что подростки особенно летом начинают зарабатывать: кто-то в лагерях, кто-то в других трудовых коллективах. Нужно это узаконить, чтобы, в том числе защитить их права. С другой стороны, у человека должна быть возможность, чтобы учиться, и должно быть какое-то понятие детства, даже в 14 лет», — сообщил Жигарев.

Президент России Владимир Путин во время встречи с воспитанниками детского центра «Сириус» 21 июля допустил, что молодые люди с 14 лет могут заниматься бизнесом. По мнению главы государства, для предпринимательской деятельности молодежи необходимо разработать правила, «продумать систему, которая гарантировала бы права человека, и не создавала дополнительных сложностей».

Путин пообещал поручить администрации заняться этим вопросом.

На данный момент, по федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», самостоятельно предпринимательством могут заниматься лица, достигшие полной дееспособности, то есть 18 лет. Исключения составляют случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак в 16-летнем возрасте. По закону, начиная с 14 лет подростки могут заниматься предпринимательской деятельностью с нотариально заверенного письменного согласия законных представителей — родителей или опекунов. Таким образом, ответственными за предпринимательскую деятельность подростков с 14 до 18 лет остаются взрослые.