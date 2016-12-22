На Аляске умер занимавший пост мэра города кот

Кот, занимавший пост мэра города Талкитна в штате Аляска, по кличке Стаббс умер во сне в ночь с 20 на 21 июля. На посту мэра животное «прослужило» около 20 лет. Об этом сообщает местный телеканал KTVA на своей странице в Twitter со ссылкой на семью Споун, в которой проживал кот.

Кот прожил 20 лет и три месяца, а о его смерти объявила семья Споун (хозяева главного магазина города Nagley’s General Store, при котором жил кот-мэр) в субботу, 22 июля. «Спасибо за то, что присутствовал в нашей жизни. Ты замечательный кот, и мы будем очень скучать по тебе. Мы благодарны за проведенное с тобой время», — приводит телеканал слова членов семьи.

В 2013 году Стаббс пережил нападение собаки, а в 2016 году — ошибочное сообщение о своей смерти. Последний год кот практически все время находился дома с двумя котятами, которых приютили его хозяева. «Должность» Стаббса готов принять один из этих котят, передает телеканал слова хозяев.

Жители города Талкитны впервые избрали кота Стаббса неофициальным мэром в 1998 году, когда ему было несколько месяцев, пишет издание New York Daily News. Горожане избрали мэром кота из-за того, что у них нет официального градоначальника.