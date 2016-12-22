Глава ОПЕК рассказал о первых итогах переговоров в Санкт-Петербурге

Глава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо в интервью телеканалу РБК подвел первые итоги переговоров по нефти в Санкт-Петербурге. По его словам, именно в России эксперты впервые посмотрели на первые шесть месяцев года, проанализировав данные о производстве нефти за этот период.

«Результат — он превосходный. И ОПЕК, и не входящие в организацию страны в целом сохраняют приверженность соглашению о сокращении добычи», — подчеркнул Баркиндо.

Глава картеля также заявил о том, что именно в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность «постоянно сверять часы».

Официальная министерская встреча шести стран (России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана) по вопросу о добыче нефти должна в понедельник пройти в Санкт-Петербурге. Однако уже в субботу в городе состоялась встреча экспертов технического комитета с участием представителей Ливии и Нигерии. Она прошла под руководством Баркиндо.