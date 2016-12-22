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В Кабуле в результате взрыва смертника погибли 12 человек
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В Кабуле в результате взрыва смертника погибли 12 человек
Общество, 07:33
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В Кабуле в результате взрыва смертника погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва смертника в Кабуле, еще 10 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Tolo News, опубликованном в Twitter. 

Эту информацию телеканалу подтвердил представитель МВД Афганистана Найиб Даниш. Все погибшие и раненные были мирными жителями.

Как сообщил Reuters представитель министерства внутренних дел Кабула, террорист-смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, в западной части столицы Афганистана. Взрыв произошел возле дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. В настоящий момент полиция оцепила район.

Теги: Кабул , взрыв , Афганистан
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