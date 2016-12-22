Минкультуры предложило взимать авторский сбор с «умных» часов

Министерство культуры предлагает внести поправки в постановление правительства об авторском сборе и дополнить список ввозимой техники, с которой можно взыскивать авторский сбор, «умными» часами. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель ведомства и подтвердили сотрудники двух ассоциаций, которые участвовали в обсуждении поправок.

По данным представителя Минкультуры, проект находится на заключительной стадии согласование и в ближайшее время ведомство внесет поправки на рассмотрение в правительство. По словам представителя Минэкономразвития, ведомство уже согласовало поправки. Вместе с тем, из перечня оборудования, которое облагается авторским сбором, уберут цифровые видеокамеры.

Представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил газете «Ведомости» о том, что авторский сбор с «умных» часов «абсурден». По его словам, часы не используются для записи аудио или видео и добавил, что проект Минкультуры может привести к повышению цен на «умные» часы.

По данным компании «Связной» (есть у РБК), в 2016 году в России было продано 137 тыс. часов на сумму 3,3 млрд руб. Наибольшей популярностью в России, по информации «Связного» пользуются часы от Apple, Samsung и Sony.

Авторским сбором в России занимается Российский союз правообладателей (РСП), президентом которого является кинорежиссер Никита Михалков.