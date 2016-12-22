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Дворкович одобрил план по стимулированию домашней возобновляемой энергии
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Дворкович одобрил план по стимулированию домашней возобновляемой энергии
Технологии и медиа, 05:22
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Дворкович одобрил план по стимулированию домашней возобновляемой энергии

Вице-премьер Аркадий Дворкович 19 июля одобрил план по стимулированию микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как солнечные панели и мини-ветряки мощностью до 15 кВт. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили источники, знакомые с ходом обсуждения.

Окончательную доработку плана газете подтвердили в Минэнерго. В аппарате Дворковича не ответили на запрос касаемо ВИЭ. Проект соответствующего закона будет подготовлен будет разработан Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) к январю 2018 года.

Также к апрелю 2018 года должны быть подготовлены проекты постановлений правительства об упрощенном техническом присоединении микрогенерации к сети и начале работы поставщиков с россиянами.

Согласно плану, потребители смогут сбрасывать в сеть излишки мощности, вырабатываемой панелями или ветряками. Поставщики электроэнергии будут обязаны выкупать объемы. Также эти доходы не будут облагаться налогами.

В Европейской части России, а также на Урале и в Сибири (ценовые зоны оптового энергорынка) цена покупки будет равна средней стоимости электроэнергии. В неценовых зонах — Архангельской и Калининградской областях, Республике Коми и на Дальнем Востоке — энергия будет продаваться по фиксированному тарифу, который будет назначен местными поставщиками.

В изолированных зонах, таких как Арктика и отдельные районы Дального Востока, электроэнергия будет продаваться по минимальной цене производства. По словам источника газеты, основной рост домашней возобновляемой энергии придется на изолированные зоны, «вплоть до удвоения в ближайшие три года».

В феврале стало известно о том, что Газпромбанк предоставит «Росатому» в течение 2017-2020 годов 64,6 млрд руб. на строительство ветряных электростанций. Корпорация запустила инвестиционную программу по развитию в России ВИЭ на базе энергии ветра через свою дочернюю структуру «ВетроОГК».

«В 2018–2020 годах АО «ВетроОГК» планирует построить на территории Республики Адыгея и Краснодарского края ветроэлектростанции общей мощностью 610 МВт, отобранные по результатам конкурса проектов ВИЭ», — указывалось в сообщении «Росатома».
 

Теги: Аркадий Дворкович , электроэнергия , возобновляемые источники энергии , ветряки
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