Глава разработчика двигателей «Союза-2.1б» и «Протона» покинет свой пост

Исполнительный директор Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон» и «Союз-2.1б», Алексей Камышев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили источники на предприятии и подтвердили собеседники в ракетно-космической отрасли.

По словам источников, заявление об увольнении «еще не подписано». «Решение о его уходе принято, но официально объявлять о нем не спешат, чтобы не спровоцировать кризис управления»,— сказал собеседник газеты. В пресс-службе КБХА не смогли оперативно ответить на запрос «Коммерсанта», в госкорпорации «Роскосмос» от комментариев воздержались.

Сам Камышев уточнил, что «впервые за два года» находится в отпуске, который продлится до начала августа, и «пытается отдохнуть». Он не стал обсуждать свое увольнение. Бюро при активном участии Камышева в феврале 2017 года вернуло себе активы «Криосервиса».

В 2003 году криогенный цех, производивший азот, аргон, кислород и другие газы вышел из структуры КБХА в ООО «Криосервис». Бюро было вынуждено покупать ресурсы у «Криосервиса». В 2015 году ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело против гендиректора и генерального конструктора КБХА Владимира Рачука, который возглавлял бюро с 1993 года, по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Позже следователи возбудили еще одно дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, «Криосервис» поставлял КБХА газ по завышенной цене, в результате чего бюро был нанесен ущерб в размере 90 млн рублей. Производство по обоим делам прекратилось летом 2015 года по решению суда. После этого Рачук покинул свой пост, а исполнительным директором КБХА стал Алексей Камышев.

Также Камышев занимался сокращением персонала. Его численность должна была уменьшиться на 400 человек, что составляет 12% от общего числа сотрудников. По словам источников «Коммерсанта» в КБХА, под сокращение попали не только пенсионеры и «пустые ставки», но и молодые специалисты 25–30 лет.

По словам собеседника газеты в «Роскосмосе», руководство Камышева выражало свое недовольство в отношении его «выжидательной позиции» из-за непроясненного правового будущего КБХА. По данным источника «Коммерсанта» в бюро, об уходе Камышева «мало кто будет жалеть».

«Камышев закономерно привел своих людей на направления, связанные с финансовыми потоками и кадрами. Ими очертил круг своего общения и закрылся от остальных. Если при Рачуке на предприятии была еще советская семейность, то при Камышеве это полностью исчезло»,— отметил источник.

В 2011 году Камышев занимал должность директора Воронежского филиала ОАО «Ростелеком».