После перестрелки в посольстве Израиля скончался второй иорданец

Второй гражданин Иордании скончался от полученных ранений в результате перестрелки в посольстве Израиля в столице Иордании Аммане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.
Ранее о том, что на территории комплекса израильского посольства в Аммане произошла перестрелка, сообщал Reuters со ссылкой на местную полицию. В результате перестрелки погиб один гражданин Иордании, еще двое — израильтянин и иорданец — были ранены. Все они, в том числе и погибший иорданец, были доставлены в больницу.
По данным Би-би-си, дипломатический комплекс находится в одной из престижных частей города — районе Рабия. По информации правоохранительных органов, на территорию посольства перед началом стрельбы зашли двое мужчин-иорданцев, работающих на местной мебельной фабрике. Подробности перестрелки не раскрываются. Полиция оцепила посольство Израиля и эвакуировала все здания дипкомплекса.