Украина заявила о размещении Россией трех «ударных» дивизий на границе

Россия нарастила свое военное присутствие на границе с Украиной и разместила три «ударные» мотострелковые дивизии. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликованном в Facebook.

«Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти русские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий» — приводятся в сообщении слова начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко.

В июле 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу на выступлении в коллегии Минобороны заявлял об обострении военно-политической обстановки на юго-западном стратегическом направлении «в последние годы».

«Главным образом это связано с наращиванием военного присутствия НАТО в Восточной Европе, ситуацией на Украине и деятельностью международных террористических группировок, в том числе на Северном Кавказе», — заявил Шойгу. «В этих условиях мы вынуждены принимать адекватные меры реагирования», — отметил министр обороны.

Он добавил, что за последнее время были ​«сформированы четыре дивизии, девять бригад и 22 полка», в том числе созданы две ракетные бригады, имеющих на вооружении комплексы «Искандер-М». Шойгу подчеркнул, что это «позволило нарастить возможности по огневому поражению вероятного противника».

В январе 2016 года Шойгу заявлял о том, что Вооруженные силы России создадут три новые дивизии на западном направлении. Тогда она назвал это «важнейшей задачей» и добавил, что также необходимо будет создать новые полигоны, места хранения техники и проживания личного состава.

Позднее в январе 2016 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков заявлял о том, что Россия усилит группировки войск на западном и центральном направлениях четырьмя новыми дивизиями. Он называл это мерой в ответ на наращивание учений НАТО.

«Формирование новых дивизий — это одна из мер в ответ на увеличение интенсивности учений стран НАТО, наблюдаемое в последнее время», — говорил генерал Салюков. Он также отмечал, что три дивизии создадут на западном направлении и одну — на центральном.