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СМИ назвали причину смерти первого легального миллионера СССР
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СМИ назвали причину смерти первого легального миллионера СССР
Общество, 21:49
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СМИ назвали причину смерти первого легального миллионера СССР

Предприниматель Артем Тарасов, ставший первым легальным советским миллионером, о смерти которого стало известно в воскресенье, болел пневмонией. Об этом «Российской газете» сообщили источники, знавшие бизнесмена.

По словам собеседников издания, Тарасов пытался лечиться самостоятельно, но у него не получилось. Источники рассказали, что предприниматель умер у себя дома. Обнаружил Тарасова один из его друзей, который в воскресенье принес ему лекарство.

Официальных сообщений о причинах смерти предпринимателя пока не поступало.

О смерти Тарасова в воскресенье, 23 июля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии «Яблоко», от которой он в 2016 выдвигался в депутаты Госдумы. Причины смерти предпринимателя не назывались.

Тарасову было 67 лет. Свой первый кооператив «Прогресс» он создал в 1987 году, который закрылся через шесть дней. В 1989 году из прибыли другого зарегистрированного им кооператива «Техника» ему выплатили зарплату в 3 млн руб., после чего он стал первым легальным миллионером.

С 1991 года по 1993 год находился в эмиграции в Лондоне. Затем стал депутатом Госдумы первого созыва. На выборах в Государственную думу 2016 года возглавил региональный список «Яблока» в Красноярском крае. До последнего момента возглавлял совет директоров созданного им ООО «Институт Инноваций».

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