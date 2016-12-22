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На авиасалоне МАКС-2017 заключили контракты на 400 млрд руб.
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На авиасалоне МАКС-2017 заключили контракты на 400 млрд руб.
Политика, 19:58
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На авиасалоне МАКС-2017 заключили контракты на 400 млрд руб.
В подмосковном Жуковском завершил свою работу Международный авиакосмический салон (МАКС). В этом году, по данным Минпромторга, на форуме заключили контрактов на 400 млрд руб., побив показатели прошлой выставки
Пилотажная группа ВВС ОАЭ «Рыцари» во время выступления на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Сумма контрактов и соглашений о намерениях по поставкам российской авиатехники, которые были подписаны в ходе авиасалона МАКС-2017, составила 400 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства промышленности и торговли (Минпромторг), передает «РИА Новости».

Одной из крупнейших сделок МАКС-2017 стал контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», говорится в сообщении. Кроме того, был заключен контракт на поставку в операционный лизинг 16 лайнеров МС-21 авиакомпании Red Wings, в том числе четыре самолета с российскими двигателями ПД-14, добавили в ведомстве.

Главные контракты авиасалона МАКС-2017
Бизнес

Согласно сообщению, участниками выставочной программы стали 880 компаний из 36 стран. В Минпромторге отметили, что показатели МАКС-2017 превысили показатели предыдущей выставки в 2015 году по международному охвату и количеству экспонентов. Площадь экспозиции в павильонах составила 20 тыс. кв. м, добавили в ведомстве.

Новинки авиасалона МАКС-2017 Еще 4 фото
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Международный авиакосмический салон проходит с 1993 года раз в два года и является одним из ведущих крупнейших мировых авиафорумов. В этом году МАКС проводился в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: Минпромторг , контракты , МАКС-2017
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