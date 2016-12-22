Самолет-амфибия потерпел крушение в Иркутской области

На озере медвежье в Иркутской области упал самолет-амфибия, на борту которого находились три человека. Проверку в связи с инцидентом начал Следственный комитет, говорится в сообщении Западно-сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 23 июля в 8:00 по местному времени (3:00 мск). Самолет-амфибия Л-4 упал в озеро Медвежье при заходе на посадку. Причины произошедшего устанавливают следователи.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой пресс-секретарь главы республики Тува Долаану Солчак, при падении пострадали три человека — два пассажира и пилот самолета. Они были направлены бортом санавиации в республиканскую больницу № 1 города Кызыла. «Один — в тяжелом состоянии, двое других — в удовлетворительном. Все пострадавшие — жители Красноярского края», — уточнила она.

В Нью-Йорке накануне экстренную посадку совершил гидросамолет Cessna Caravan C-208. Из-за аварии он приводнился в проливе Ист-Ривер, неподалеку от южной части Манхэттена.