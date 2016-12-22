Экстренную посадку летевшего в Москву лайнера проверит прокуратура

Экстренную посадку лайнера Boeing 737 авиакомпании «Якутия» в Ростове-на-Дону, летевшего из Симферополя в Москву, проверит транспортная прокуратура. Об этом сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что в связи со случившимся будет проведена проверка «исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров».

Кроме того, собственную проверку в связи с инцидентом проведет авиакомпания «Якутия», сообщается на ее официальном сайте. Для установления причин экстренной посадки будет собрана специальная комиссия. Все пассажиры рейса были отправлены отправлены автобусом в Краснодар, откуда самолет доставит их в аэропорт Внуково.

Авиакомпания подтвердила, что экстренная посадка была проведена «из-за срабатывания датчика разгерметизации».

Как стало известно накануне, 22 июля, командир рейса сообщил на землю о неполадках во время полета над Краснодарским краем. Пассажиры услышали сообщение о разгерметизации, после чего в салоне сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски. Около 18:00 мск самолет приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. В результате случившегося никто не пострадал.