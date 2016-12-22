В Китае жертвами падения крана стали семь человек
Общество, 06:55
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В Китае жертвами падения крана стали семь человек
В Китае в результате падения крана погибли семь человек, двое получили ранения. Об этом сообщили местные власти, передает Associated Press.
Как рассказали собеседники агентства, инцидент произошел на севере страны в городе Гуанчжоу. Кран, принадлежащий китайской Communications Construction Co. Ltd, которая занимается строительством инфраструктуру и градостроительством, упал поздно в субботу,22 июля. По слова местных властей, двое раненых госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.
Пока не известный причины его падения. По факту произошедшего инициировано расследование.