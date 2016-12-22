Рейтинг популярности Макрона упал на десять пунктов

Рейтинг популярности французского президента Эмманюэля Макрона снизился на 10% до 54%. Об этом сообщает французская газета Journal du Dimanche со ссылкой на результаты опросов, проведенных изданием.

Как отмечает газета, наибольшее падение рейтинга за месяц было у бывшего президента Жака Ширака, когда его популярность упала на 15 пунктов между маем и июлем 1995 года.

Несмотря на падение, рейтинг Макрона остается на высоком уровне по сравнению с его предшественниками. Так, работу Франсуа Миттерана в сентябре 1981 года одобряли 48% французов, Франуса Олланда в июле 2012 года поддерживали 56% французских граждан. Издание отмечает, что одним из самых лучших показателей одобрений показывал Николя Саркози в июле 2007 года. Его работу одобряли 66% французов.

По данным издания, на рейтинг Макрона повлиял кризис, связанный с военным бюджетом, и обеспокоенностью пенсионеров ростом социальным взносов и грядущая реформа права. Газета сообщает, что некоторые респонденты полагают, что Макрон не выполнит своих предвыборных обещаний, но некоторые отмечают, что новый президент отличается от своих предшественников.

Как сообщала газета Washington Post 19 июля, Макрон заявил о желании урезать военный бюджет. На это заявление министр обороны Франции Пирр де Вильерс попросил президент отправить его в отставку. В своем письме к французскому президенту глава Минобороны заявил, что в случае сокращения бюджета он не может гарантировать безопасность и защиту Франции. Макрон уволил Вильерса и назначил на его место Франсуа Лекойнтра. На данный момент на военные нужды Париж тратит 1,78% ВВП.