Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,67 59,28 EUR Нал. 69,62 68,96 USD Бирж. 59,36 +0,42 EUR Бирж. 69,22 +0,66 USD ЦБ. 58,93 -0,15 EUR ЦБ. 68,66 +0,66 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1925,13 -1,10% РТС 1024,89 -1,31% Brent 47,93 -2,74% DJIA 21580,07 -0,15% Nasdaq 6387,75 -0,04% FTSE 7452,91 -0,47%
Рейтинг популярности Макрона упал на десять пунктов
Лента новостей
В США во время концерта Chance the Rapper пострадали 90 человек 04:21, Общество В ФРГ заявили о возможном ухудшении отношений с Россией из-за Siemens 03:47, Политика Донецкая фильтрованная станция прекратила работу из-за обстрелов 03:38, Политика Сирийская армия подошла к реке Евфрат 03:04, Политика Трамп обвинил газету The New York Times в срыве операции против лидера ИГ 02:33, Политика В АНБ оценили перспективы создания Россией и США группы кибербезопасности 01:32, Политика Ближневосточный «квартет» обеспокоился беспорядками на Храмовой горе 01:25, Политика Около греческого острова Кос произошли два подземных толчка 00:40, Общество Конгресс США смягчил предложенные новые санкции против России 00:39, Политика Кисляк завершил свою миссию посла России в США 00:01, Политика В ЕС выразили обеспокоенность из-за проекта США о санкциях против России 22 июл, 23:49, Политика Трамп принял участие в спуске на воду новейшего авианосца США 22 июл, 23:38, Политика Бывший мэр Тбилиси попал в ДТП в Грузии 22 июл, 22:50, Общество Кремль оценил новый вариант законопроекта о санкциях против России 22 июл, 22:46, Политика СМИ сообщили о разгерметизации на борту летевшего в Москву самолета 22 июл, 21:47, Общество Россия завоевала восьмое золото на чемпионате мира по водным видам спорта 22 июл, 21:32, Спорт На «Зенит Арене» во время матча протекла крыша 22 июл, 21:26, Общество Футболист «Зенита» перешел в тульский «Арсенал» 22 июл, 21:00, Спорт Выпавший в Петербурге град образовал сугробы на улицах 22 июл, 20:52, Общество Палаты конгресса США достигли соглашения по новым антироссийским санкциям 22 июл, 20:17, Политика Суд отказался арестовывать обнажившуюся при Лукашенко и Порошенко девушку 22 июл, 20:03, Политика Дубль Дриусси принес «Зениту» победу в первом домашнем матче сезона 22 июл, 19:28, Спорт В Красноярском крае пьяный водитель насмерть сбил ребенка 22 июл, 19:14, Общество Конгресс обнародовал новый вариант законопроекта о санкциях против России 22 июл, 19:14, Политика На авиасалоне МАКС предложили заменить Ан-124 «Руслан» на самолет «Слон» 22 июл, 18:40, Технологии и медиа В ЛНР рассказали о «продаже» украинскими военными позиций в зоне АТО 22 июл, 18:11, Политика В Москве электричка насмерть сбила подростка 22 июл, 18:00, Общество Умер исполнитель роли отца семейства в фильме «Один дома» 22 июл, 17:40, Общество
Рейтинг популярности Макрона упал на десять пунктов
Политика, 05:07
0
Рейтинг популярности Макрона упал на десять пунктов

Рейтинг популярности французского президента Эмманюэля Макрона снизился на 10% до 54%. Об этом сообщает французская газета Journal du Dimanche со ссылкой на результаты опросов, проведенных изданием.

Как отмечает газета, наибольшее падение рейтинга за месяц было у бывшего президента Жака Ширака, когда его популярность упала на 15 пунктов между маем и июлем 1995 года.

Несмотря на падение, рейтинг Макрона остается на высоком уровне по сравнению с его предшественниками. Так, работу Франсуа Миттерана в сентябре 1981 года одобряли 48% французов, Франуса Олланда в июле 2012 года поддерживали 56% французских граждан. Издание отмечает, что одним из самых лучших показателей одобрений показывал Николя Саркози в июле 2007 года. Его работу одобряли 66% французов.

По данным издания, на рейтинг Макрона повлиял кризис, связанный с военным бюджетом, и обеспокоенностью пенсионеров ростом социальным взносов и грядущая реформа права. Газета сообщает, что некоторые респонденты полагают, что Макрон не выполнит своих предвыборных обещаний, но некоторые отмечают, что новый президент отличается от своих предшественников.

Как сообщала газета Washington Post 19 июля, Макрон заявил о желании урезать военный бюджет. На это заявление министр обороны Франции Пирр де Вильерс попросил президент отправить его в отставку. В своем письме к французскому президенту глава Минобороны заявил, что в случае сокращения бюджета он не может гарантировать безопасность и защиту Франции. Макрон уволил Вильерса и назначил на его место Франсуа Лекойнтра. На данный момент на военные нужды Париж тратит 1,78% ВВП.

Теги: Франция , Эмманюэль Макрон , рейтинг популярности
Главное
В ФРГ заявили о возможном ухудшении отношений с Россией из-за Siemens Политика
Материалы по теме
Макрон дал оценку своей встрече с Путиным по Сирии Политика
Макрон рассказал о намерении Трампа решить вопрос о Парижском соглашении Политика
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку