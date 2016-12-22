Кисляк завершил свою миссию посла России в США

Сергей Кисляк закончил свою работу в США в качестве посла России. Об этом сообщается на странице российской дипломатической в Twitter.

«Посол Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне», — говорится в сообщении. Его обязанности будет временно исполнять Денис Гончар.

В субботу, 22 июля, в российском посольстве Кисляк провел прощальный прием «для коллег и друзей». Также он попрощался с соотечественниками, которые живут в США, и пожелал им всего самого доброго.

В пятницу, 21 июля, РБК со ссылкой на пресс-службу временно исполняющего обязанности главы российской республики Мордовии Владимира Волкова сообщал, что Кисляк стал кандидатом на пост сенатора от республики в Совете Федерации. Кроме него врио главы Мордовии выдвинул на пост сенатора главного федерального инспектора по Республике Мордовия Михаила Сезганова и главу городского округа Саранск Петра Тултаева.

Волков назвал Кисляка «настоящим патриотом Родины» и отметил, что российский дипломат посвятил «всю свою жизнь», защищая интересы России и ее народа. Врио Мордовии отметил, что у Кисляка есть «огромный дипломатический и жизненный опыт, который послужит на благо Мордовии».

Кисляк занимал пост посла России в США с июля 2008 году. В 2017 году он оказался в центре политического скандала, когда газета The Washington Post 9 февраля написала со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, что занимавший тогда должность советника президента США Дональда Трампа Майкл Флинн встречался с Кисляком в декабре 2016. По данным издания, он говорил с российским дипломатом о санкциях. После публикации Флинн подал в отставку из-за того, что не передал корректную информацию о встрече с российским послом.