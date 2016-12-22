Выпавший в Петербурге град образовал сугробы на улицах

В Санкт-Петербурге прошел крупный и сильный град, который образовал сугробы на улице города. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, град выпал на севере Петербурга, а потом «двинулся на Московский и Адмиралтейский районы».

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу также предупредили жителей, о том, что 22 июля в Петербурге пройдут ливни и грозы.







