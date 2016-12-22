В Красноярском крае пьяный водитель насмерть сбил ребенка

В Красноярском крае пьяный водитель легкового автомобиля наехал на троих детей, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Еще двое детей пострадали, говорится в сообщении. Инцидент произошел в поселке Березовский. По информации ведомства, водитель машины марки «ВАЗ», житель Курагинского района, наехал на детей, которые шли по встречному направлению.

Годовалый ребенок, который находился в детской коляске, погиб на месте. Девочки пяти и 11 лет были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, говорится в сообщении. Водитель попытался скрыться с места преступления, однако полицейские с помощью местных жителей задержали его, отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как сообщили агентству «РИА Новости» в ГУ МВД по региону, одна из девочек находится в реанимации. Вторая девочка находится в хирургическом отделении.