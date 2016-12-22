В Москве электричка насмерть сбила подростка

В Москве начали доследственную проверку по факту смерти подростка, которого насмерть сбила электричка. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел вечером 21 июля в районе станции Тимирязево Савеловского направления железной дороги, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, 16-летний подросток шел вдоль железнодорожных путей и не отреагировал на звуковые сигналы машиниста электропоезда, говорится в сообщении. «Ввиду малого расстояния и высокой скорости наезд предотвратить не удалось», — пояснили в ведомстве. В результате полученных травм подросток умер на месте происшествия.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.