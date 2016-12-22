В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 90 человек из торгового центра

В Екатеринбурге эвакуировали 90 человек из торгового центра из-за пожара в подсобном помещении здания. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

Торговый центр распложен на улице Бабушкина, уточнили в ведомстве. Согласно сообщению, предварительная площадь пожара составила 10 кв. м.

Сообщение о пожаре в здании торгового центра поступило в 16:09 по местному времни (14:09 мск), говорится в сообщении. «Благодаря пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей», — подчеркнули в МЧС. В ведомстве отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается, на месте происшествия работают пожарные дознаватели, заключили в МЧС.