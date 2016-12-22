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В Краснодарском крае при ДТП погибли двое детей
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В Краснодарском крае при ДТП погибли двое детей
Общество, 15:39
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В Краснодарском крае при ДТП погибли двое детей

В Краснодарском крае в результате ДТП погибли двое детей, восьми и 12 лет, а также водитель автомобиля, сообщается на сайте главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Сообщение об аварии на автодороге Апшеронск — Нефтяная, между хутором Николаенко и станицей Нефтяная, поступило около 03:30 мск, говорится в сообщении.

По предварительным данным, «водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево, от чего автомобиль загорелся», уточнили в ведомстве. В МВД отметили, что мужчину в мае лишили водительских прав. ​

Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в ведомстве.

Теги: ДТП , Краснодарский край
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