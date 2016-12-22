Молния оставила без света жителей Салехарда

Жители Салехарда лишились электричества из-за удара молнии, заявили в пресс-службы главы Ямало-Ненецкого округа.

Как сообщил собеседник агентства «Интерфакс» в региональном правительстве, из-за молнии сработала автоматика на подстанции, которая обесточила сеть. На данный момент восстанавливается электроснабжение города.«Уже работают магазины, светофоры» — сообщили в правительстве.

В паблике в социальной сети «ВКонтакте» «В Салехарде» сообщается о том, что молния попала в подстанцию рядом со зданием регионального правительства.

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, в свою очередь, «Интерфаксу» опровергли факт попадания молнии в подстанцию рядом с административным зданием. По их словам, загорелся автомобиль рядом с подстанцией. «Чрезвычайной ситуации в городе нет, жертв и пострадавших тоже нет», — сказали в МЧС.

В начале июля без электричества остался весь север Томска. Причиной стала авария на подстанции. Через два часа электроснабжение обесточенных районов было восстановлено.