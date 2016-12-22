Кузнецова заявила о создании мер против попрошаек с «больными детьми»

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что ее аппарат занимается созданием комплекса мер по борьбе с попрошайками, которые собирают деньги на улицах якобы на лечение больных детей. Об этом она сообщила на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области. Трансляция дискуссии велась на официальном YouTube-канале форума.

Кузнецова заявила, что действия попрошаек «подрывают доверие к благотворительности». «Эта проблема реально есть, и здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это ваше участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы в том числе аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить» — рассказала во время выступления Кузнецова.

По ее словам, она «хотела добраться до правды» и лично общалась с «заплаканными женщинами», которые собирали деньги на улице якобы на лечение тяжело больных детей. При этом они отказывались дать омбудсмену контакты лечащего врача или клиники. Впоследствии выяснялось, что мошенники ездили по регионам «с одной и той же историей».

По мнению Кузнецовой, попрошайничество «нужно искоренять», так как оно вредит самим детям, которые используются взрослыми в корыстных целях, подрывая их веру в «жизнь, правду, честность и ценности».