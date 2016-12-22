Минобороны подписало соглашения по зоне деэскалации в Восточной Гуте

Российские военные и сирийская оппозиция в Каире подписали соглашения по функционированию зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии. Об этом заявило Минобороны России, сообщает ТАСС.

«По результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны в развитие Астанинских договоренностей подписаны соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» — уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, подписанные документы определяют границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации. Кроме того, документы определяют маршруты доставки местному населению гуманитарной помощи и свободного прохода для жителей.

По информации Минобороны, в ближайшие дни в зону деэскалации поступит первый гуманитарный конвой. Также из зоны деэскалации вывезут раненых.