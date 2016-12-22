Минобороны подписало соглашения по зоне деэскалации в Восточной Гуте

Российские военные и сирийская оппозиция в Каире подписали соглашения по функционированию зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии. Об этом заявило Минобороны России, сообщает ТАСС.
«По результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны в развитие Астанинских договоренностей подписаны соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» — уточнили в Минобороны.
По данным ведомства, подписанные документы определяют границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации. Кроме того, документы определяют маршруты доставки местному населению гуманитарной помощи и свободного прохода для жителей.
По информации Минобороны, в ближайшие дни в зону деэскалации поступит первый гуманитарный конвой. Также из зоны деэскалации вывезут раненых.Страны-гаранты 4 мая в Астане подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. По итогам заседания спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что консенсус по формированию трех зон «будет достигнут в самое ближайшее время», а именно в районе Идлиба, Хомса и Восточной Гуты. Вместе с тем он не сообщил, какие решения ожидаются по четвертой зоне, то есть по югу Сирии.