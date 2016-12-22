В Израиле обыскали дом зарезавшего троих израильтян палестинца

Силы безопасности Израиля 22 июля обыскали дом зарезавшего троих израильтян палестинца и задержали его брата. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных.

Представительница В​ооруженных сил Израиля сообщила агентству, что сотрудники сил безопасности «обследовали дом нападавшего в деревне Хобар и конфисковали денежные средства, используемые в террористических целях». Она уточнила, что оружие в доме палестинца обнаружено не было.

Ранее на Западном берегу реки Иордан палестинец проник в частный дом и зарезал троих израильтян, сообщало издание Jpost. Также был ранен еще один человек. По информации издания, инцидент произошел в деревне Халамиш в 26 км от Иерусалима. Jpost со ссылкой на палестинские СМИ сообщал, что нападавшим был 20-летний палестинец из деревни Хобар на Западном берегу Иордана. По данным издания, палестинец был застрелен.

Как сообщили Reuters израильские военные, нападавшего палестинца зовут Омар Алабед, ему 20 лет. Он был ранен военными, после этого его доставили в больницу.