Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,65 59,21 EUR Нал. 69,60 68,95 USD Бирж. 59,36 +0,42 EUR Бирж. 69,22 +0,66 USD ЦБ. 58,93 -0,15 EUR ЦБ. 68,66 +0,66 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1925,13 -1,10% РТС 1024,89 -1,31% Brent 47,93 -2,74% DJIA 21580,07 -0,15% Nasdaq 6387,75 -0,04% FTSE 7452,91 -0,47%
Поклонская собрала 100 тыс. обращений против фильма «Матильда»
Лента новостей
Сделано в Китае: как КНР стала крупнейшим инвестором в зеленую энергию 11:30, Фотогалерея  Самолет Ан-148 экстренно сел в Саратове после столкновения со стаей птиц 11:24, Общество «Хезболлах» атаковала террористов на границе Сирии и Ливана 11:22, Политика В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве девочки 11:07, Общество Главный тренер ЦСКА объяснил поражение от «Локомотива» в московском дерби 11:01, Спорт Корабль «Пытливый» возобновил выполнение задач в Средиземном море 10:47, Политика Поклонская собрала 100 тыс. обращений против фильма «Матильда» 10:41, Общество В Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве младенца 10:20, Общество В Абхазии задержали члена экстремисткой группировки «Братья-мусульмане» 09:57, Общество Главком заявил о создании в России тяжелых беспилотников и конвертопланов 09:35, Технологии и медиа В Иркутской области в результате ДТП погиб один человек 09:08, Общество В Ставропольском крае в ДТП погибли два человека 08:43, Общество Генпрокурор США не уйдет в отставку после публикаций бесед с Кисляком 08:23, Политика Трамп выразил уверенность в «блестящем будущем» Шона Спайсера 07:54, Политика Reuters узнал о планах США заблокировать приток долларов в Венесуэлу 07:51, Политика Школьники из России стали призерами Международной олимпиады по математике 07:21, Общество Американский генерал усомнился в основаниях США оставаться в Сирии 06:30, Политика Сенат Польши одобрил закон о реформе Верховного суда 05:44, Общество Интерпол насчитал более 170 подготовленных к взрывам в Европе смертников 05:17, Политика Гидросамолет совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке 04:56, Общество Экс-глава разведки США увидел в политике Трампа путь к «великой России» 04:14, Политика Из загоревшейся многоэтажки на севере Москвы спасли семь человек 04:01, Общество Эмир Катара впервые публично отозвался на бойкот его страны 03:45, Политика В Лос-Анджелесе вертолет упал на улицу 03:13, Общество WP рассказала о перехвате разведкой США донесений посла Кисляка в Москву 02:58, Политика Обнажившейся при Лукашенко и Порошенко активистке грозит до 5 лет тюрьмы 02:24, Политика Посол России Кисляк попрощался с живущими в США соотечественниками 01:51, Политика Коронер в США назвал причину смерти вокалиста Linkin Park 01:35, Общество
Поклонская собрала 100 тыс. обращений против фильма «Матильда»
Общество, 10:41
0
Поклонская собрала 100 тыс. обращений против фильма «Матильда»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская собрала подписи 37 коллег-парламентариев, а также 100 тыс. обращений граждан, выступающих против фильма «Матильда» и направила депутатский запрос в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры. Об этом она сообщила ТАСС.

«37 депутатов Государственной думы подписали депутатский запрос, который был подготовлен мной в рамках рассмотрения тысячных обращений граждан, о принятии мер в пределах компетенции министру культуры, генеральному прокурору, министру внутренних дел по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма «Матильда» — заявила Поклонская.

По ее словам, она также приложила 100 тыс. обращений и подписей граждан об оскорблении чувств верующих. Кроме того, Поклонская предоставила данные Счетной палаты, Фонда кино и обращения священников, представляющих позицию Русской православной церкви (РПЦ).

Она отметила, что в число депутатов, подписавших ее запрос, входят «председатели некоторых комитетов (Госдумы), в том числе комитета обороны и зампреды 11 комитетов». Также запрос Поклонской подписали депутаты, представляющие Крым и Севастополь, Санкт-Петербург, Чечню, Кемеровскую область, Тамбов, Орловскую область, Пермь, Казань, Волгоград, Московскую область и Самарскую область.

По ее словам, обращения россиян с трудом вместились в 13 коробок. «В этих (тринадцати) коробках находятся обращения граждан — эти 100 тыс. обращений. Мы с помощниками с трудом уложили. Мы отправили их компетентным органам и надеемся на то, что все-таки такое количество, такое отношение представителей Госдумы и людей будет услышано компетентными органами» — заявила Поклонская. Она также выразила надежду, что власти примут меры, чтобы не допустить нарушения прав людей, которые «на протяжении 11 месяцев обращаются и ждут реакции органов».

Поклонская также сослалась на данные Счетной палаты и рассказала о том, что на создание «Матильды» государство выделило 280 млн руб. «Это деньги налогоплательщиков, в том числе вот этих вот людей — 100 тыс., которые обратились на мое имя и обращаются на протяжении уже 11 месяцев в различные инстанции», — подытожила Поклонская.

В начале июня режиссер фильма «Матильда» сообщал о том, что Поклонская написала ему письмо, в котором попросила предоставить фильм для экспертной оценки. Поклонская также обращалась с запросом в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, который, по ее мнению, «дискредитирует одного из самых почитаемых святых — царя-страстотерпца Николая II и его семью». Также по запросу Поклонской полиция в мае начала налоговую проверку петербургской кинокомпании «Рок», гендиректором которой является Алексей Учитель.

Теги: Наталья Поклонская , оскорбление чувств верующих , «Матильда» , Алексей Учитель
Главное
Reuters узнал о планах США заблокировать приток долларов в Венесуэлу Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о просьбе прокуратуры возбудить дело на противников «Матильды» Общество
Алексей Учитель рассказал о просмотре «Матильды» Володиным Общество
Учитель опроверг информацию об обещании внести правки в «Матильду» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку