Поклонская собрала 100 тыс. обращений против фильма «Матильда»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская собрала подписи 37 коллег-парламентариев, а также 100 тыс. обращений граждан, выступающих против фильма «Матильда» и направила депутатский запрос в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры. Об этом она сообщила ТАСС.

«37 депутатов Государственной думы подписали депутатский запрос, который был подготовлен мной в рамках рассмотрения тысячных обращений граждан, о принятии мер в пределах компетенции министру культуры, генеральному прокурору, министру внутренних дел по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма «Матильда» — заявила Поклонская.

По ее словам, она также приложила 100 тыс. обращений и подписей граждан об оскорблении чувств верующих. Кроме того, Поклонская предоставила данные Счетной палаты, Фонда кино и обращения священников, представляющих позицию Русской православной церкви (РПЦ).

Она отметила, что в число депутатов, подписавших ее запрос, входят «председатели некоторых комитетов (Госдумы), в том числе комитета обороны и зампреды 11 комитетов». Также запрос Поклонской подписали депутаты, представляющие Крым и Севастополь, Санкт-Петербург, Чечню, Кемеровскую область, Тамбов, Орловскую область, Пермь, Казань, Волгоград, Московскую область и Самарскую область.

По ее словам, обращения россиян с трудом вместились в 13 коробок. «В этих (тринадцати) коробках находятся обращения граждан — эти 100 тыс. обращений. Мы с помощниками с трудом уложили. Мы отправили их компетентным органам и надеемся на то, что все-таки такое количество, такое отношение представителей Госдумы и людей будет услышано компетентными органами» — заявила Поклонская. Она также выразила надежду, что власти примут меры, чтобы не допустить нарушения прав людей, которые «на протяжении 11 месяцев обращаются и ждут реакции органов».

Поклонская также сослалась на данные Счетной палаты и рассказала о том, что на создание «Матильды» государство выделило 280 млн руб. «Это деньги налогоплательщиков, в том числе вот этих вот людей — 100 тыс., которые обратились на мое имя и обращаются на протяжении уже 11 месяцев в различные инстанции», — подытожила Поклонская.

В начале июня режиссер фильма «Матильда» сообщал о том, что Поклонская написала ему письмо, в котором попросила предоставить фильм для экспертной оценки. Поклонская также обращалась с запросом в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, который, по ее мнению, «дискредитирует одного из самых почитаемых святых — царя-страстотерпца Николая II и его семью». Также по запросу Поклонской полиция в мае начала налоговую проверку петербургской кинокомпании «Рок», гендиректором которой является Алексей Учитель.