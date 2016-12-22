В Абхазии задержали члена экстремисткой группировки «Братья-мусульмане»
Общество, 09:57
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В Абхазии задержали члена экстремисткой группировки «Братья-мусульмане»
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Абхазия 20 июля задержали в городе Сухум уроженца Узбекистана Рамазона Гафурова, состоящего в запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СГБ республики.
При задержании у него обнаружили и изъяли поддельный российский паспорт на имя Акрама Гасанова. 21 июля Гафуров был передан компетентным органам России.В июне в Абхазии работники СГБ республики при поддержке сотрудников правоохранительных органов России задержали пятерых граждан Таджикистана, которые были причастны к деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Они также были переданы российской стороне.