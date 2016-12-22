В Абхазии задержали члена экстремисткой группировки «Братья-мусульмане»

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Абхазия 20 июля задержали в городе Сухум уроженца Узбекистана Рамазона Гафурова, состоящего в запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СГБ республики.

При задержании у него обнаружили и изъяли поддельный российский паспорт на имя Акрама Гасанова. 21 июля Гафуров был передан компетентным органам России.