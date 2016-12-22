Американский генерал усомнился в основаниях США оставаться в Сирии

Командующий командованием специальных операций США генерал Рэймонд Томас усомнился в том, что американцы имеют законные основания оставаться в Сирии. Об этом он заявил, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, передают «РИА Новости».

«Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы все еще в Сирии, США?». Они уже были близки к этому… Мы вошли туда (в Сирию. — РБК) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать», — заявил Томас. Он также добавил, что единственным основанием для США находится в Сирии является борьба с терроризмом. Именно поэтому, по словам Томаса, Вашингтон отказывается прекращать свои операции, даже несмотря на протесты властей Сирии.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США перестало оказывать поддержку сирийской оппозиции. Об этом сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники.​ Рэймонд Томас подтвердил эту информацию и заявил, что произошедшее не является «уступкой» России, передает Reuters. «Это было, я думаю, основано на оценке характера программы, ее целей и жизнеспособности», — заявил Томас.