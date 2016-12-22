Сенат Польши одобрил закон о реформе Верховного суда, передает Reuters.

По данным агентства, план судебной реформы был предложен правой националистической партией «Закон и справедливость». По мнению авторов реформы, необходимо устранить независимость судебной системы от политических властей.

Документ приобретет полноценный статус закона после того, как его подпишет президент страны Анджей Дуда.

Согласно закону о реформе, 15 из 25 членов Национального судебного совета (главного судебного органа Польши) будут выбираться польским парламентом. Закон был принят сеймом Польши, однако Анджей Дуда отказался подписывать его, поскольку считает, что судебный совет не может быть «подчинен одной единственной партии».

Первый вице-председатель Европейской комиссии Франца Тиммерманса заявил, что Еврокомиссия может лишить Варшаву права голоса в связи с судебной реформой.

Замглавы МИД Польши ​Конрад Шиманьский заявил, что в случае, если Еврокомиссия лишит Польшу права голоса, Варшава может обратиться в суд. Шиманьский отмечал, что судебная реформа не несет угрозы для независимости судей.