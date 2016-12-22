Гидросамолет совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке

Гидросамолет Cessna Caravan C-208 совершил экстренную посадку в проливе Ист-Ривер, неподалеку от южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, у самолета при взлете лопнули три крепления левого поплавка к фюзеляжу. После третей попытки взлететь он совершил жесткую посадку.

Самолет находился примерно в 300 метрах от берега. После произошедшего к самолету прибыли полицейский и пожарный катера. Он был отбуксирован к берегу. Телеканал отмечает, что в результате случившегося никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы.

В среду, 19 июля, у берегов Лонг-Айленда совершил экстренную посадку небольшой вертолет Robinson R44. NBC сообщал, что конструкция летательного аппарата предусматривает посадку на воду.