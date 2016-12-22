Рогозин заявил о планах отправиться в Молдавию на мотоцикле или вертолете

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отправится в Молдавию на вертолете или мотоцикле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) направило письмо в посольство России в Кишиневе, в котором сообщило о невозможности пересечения воздушного пространства Молдавии военными самолетами с российской делегацией.

«Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолет или мотоцикл?», — прокомментировал Рогозин запрет.

В МИДЕИ запрет на пересечения воздушного пространства Молдавии военными самолетами объясняли тем, что в аэропортах Кишинева и Тирпасполя нет «необходимых» для посадки условий. Там подчеркивали, что российская сторона была об этом «неоднократно проинформирована».

Дмитрий Рогозин отреагировал на запрет в Twitter. Он написал, что «не понял, кто там мне чего запретил». «Прилечу обязательно.

Встретимся и с президентом Молдавии, и с руководством ПМР», — написал Рогозин.