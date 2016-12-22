Власти Белоруссии разрешили VP Capital купить Паритетбанк

Власти Белоруссии одобрили покупку Паритетбанка инвестиционной компанией VP Capital, владельцем которой является бизнесмен Виктор Прокопеня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Пакет акций, находящийся в собственности Республики Белоруссия, будет продан Прокопене за $50 млн», — указывается в пресс-релизе инвесткомпании. Также в компании сослались на указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 18 июля, в котором говорится о том, что 99,83% акций Паритетбанка будут проданы VP Capital.

В начале июля Национальный банк Украины получил документы на покупку украинской «дочки» Сбербанка от главы VP Capital Виктора Прокопени.

В конце июня источник РБК сообщил о планах покупки «дочки» Сбербанка. По информации РБК, если покупку одобрят регуляторы, то она пройдет через VP Capital. По данным источника, покупка пройдет не напрямую, а через белорусский Паритетбанк. Собеседник РБК отметил, что 30 июня Паритетбанк подал заявку в украинский регулятор на согласование покупки «дочки» Сбербанка. По информации источника, близкого к Паритетбанку, Нацбанк Белоруссии одобрил покупку «дочки» Сбербанка.

В конце марта Сбербанк заявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки». Владельцем акций станет консорциум инвесторов, в числе которых латвийский Norvik Banka, подконтрольный бизнесмену Григорию Гусельникову, (он возглавлял Бинбанк в 2008–2010 годах), а также белорусская частная компания, владельцем которой является подданный Великобритании Саид Гуцериев, сын миллиардера Михаила Гуцериева. Гусельников тогда сообщил, что «дочка» Сбербанка сменит название.

Покупатели подписали сделку со Сбербанком 27 марта. По информации источников РБК, документы должны будут пройти согласование в Нацбанке Украины, Антимонопольной службе Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам Украины и в Нацбанке Латвии.

В мае газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, сообщала о том, что Нацбанк Украины «смущают» явные российские корни покупателей, хотя сделка происходит через белорусскую и латвийскую компании.

