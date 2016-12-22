Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,48 58,99 EUR Нал. 69,31 68,56 USD Бирж. 59,20 +0,26 EUR Бирж. 69,03 +0,47 USD ЦБ. 58,93 -0,15 EUR ЦБ. 68,66 +0,66 EUR/USD 1,17 +0,00 ММВБ 1925,84 -1,06% РТС 1025,49 -1,26% Brent 48,47 -1,64% DJIA 21557,74 -0,25% Nasdaq 6381,67 -0,13% FTSE 7452,91 -0,47%
Власти Белоруссии разрешили VP Capital купить Паритетбанк
Лента новостей
ЦБ и Минэкономики предупредили о коллапсе рынка электронных подписей 19:00, Технологии и медиа Reuters узнал об участии адвоката Весельницкой в судебных тяжбах ФСБ 18:53, Политика Власти Белоруссии разрешили VP Capital купить Паритетбанк 18:49, Финансы Тест: знаете ли вы своих сотрудников 18:45, РБК и Билайн В Подмосковье возбудили дело по сообщениям СМИ о застройке в заповеднике 18:33, Общество Путин пошутил о «черном чемоданчике» в ответ на вопрос про черный ящик 18:30, Общество Путин допустил пересмотр ограничений на бизнес несовершеннолетних 18:24, Политика Аналитики предсказали ослабление рубля при изменении бюджетного правила 18:17, Экономика «Дочка» «Суммы» оспорит расторжение контракта с Росавтодором в суде 18:10, Бизнес Путин объяснил нежелание вставать под зонт 22 июня при возложении венков 18:09, Политика Дворкович раскритиковал организацию матча «Динамо» — «Спартак» 18:03, Спорт Следствие попросило освободить из под стражи математика Богатова 18:01, Политика Путин заявил о настороженном отношении к криптовалюте и биткоинам 18:01, Политика В Молдавии приняли декларацию о выводе войск России из Приднестровья 17:49, Политика Зампред ЦБ заявил о создании механизма санации страховщиков в 2018 году 17:49, Финансы Путин рассказал об оказавшем на него наибольшее влияние событии 17:43, Политика Минсельхоз предложил включить мясокостную муку в продуктовое эмбарго 17:27, Экономика СМИ узнали о задержании замглавы судебных приставов Ленобласти 17:16, Общество Учитель опроверг информацию об обещании внести правки в «Матильду» 17:08, Общество Путин рассказал детям о своих планах после ухода с поста президента 17:02, Политика Путин напомнил о своем псевдониме в ответ на вопрос о нике в соцсетях 16:58, Политика СМИ узнали об обещании Путина не использовать турбины Siemens в Крыму 16:56, Политика Полуголая девушка помешала встрече Лукашенко и Порошенко 16:44, Общество «Магнит» ухудшил прогноз роста годовой выручки 16:42, Бизнес Под Одессой активисты взяли заложников в попытке захватить здание суда 16:33, Общество Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве 16:28, Общество Заместитель министра здравоохранения покинет свой пост 16:26, Общество Глава штаба Навального стал фигурантом дела о «Родине-матери» в зеленке 16:26, Политика
Власти Белоруссии разрешили VP Capital купить Паритетбанк
Финансы, 18:49
0
Власти Белоруссии разрешили VP Capital купить Паритетбанк

Власти Белоруссии одобрили покупку Паритетбанка инвестиционной компанией VP Capital, владельцем которой является бизнесмен Виктор Прокопеня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Пакет акций, находящийся в собственности Республики Белоруссия, будет продан Прокопене за $50 млн», — указывается в пресс-релизе инвесткомпании. Также в компании сослались на указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 18 июля, в котором говорится о том, что 99,83% акций Паритетбанка будут проданы VP Capital.

В начале июля Национальный банк Украины получил документы на покупку украинской «дочки» Сбербанка от главы VP Capital Виктора Прокопени.

В конце июня источник РБК сообщил о планах покупки «дочки» Сбербанка. По информации РБК, если покупку одобрят регуляторы, то она пройдет через VP Capital. По данным источника, покупка пройдет не напрямую, а через белорусский Паритетбанк. Собеседник РБК отметил, что 30 июня Паритетбанк подал заявку в украинский регулятор на согласование покупки «дочки» Сбербанка. По информации источника, близкого к Паритетбанку, Нацбанк Белоруссии одобрил покупку «дочки» Сбербанка.

В конце марта Сбербанк заявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки». Владельцем акций станет консорциум инвесторов, в числе которых латвийский Norvik Banka, подконтрольный бизнесмену Григорию Гусельникову, (он возглавлял Бинбанк в 2008–2010 годах), а также белорусская частная компания, владельцем которой является подданный Великобритании Саид Гуцериев, сын миллиардера Михаила Гуцериева. Гусельников тогда сообщил, что «дочка» Сбербанка сменит название.

Покупатели подписали сделку со Сбербанком 27 марта. По информации источников РБК, документы должны будут пройти согласование в Нацбанке Украины, Антимонопольной службе Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам Украины и в Нацбанке Латвии.

В мае газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, сообщала о том, что Нацбанк Украины «смущают» явные российские корни покупателей, хотя сделка происходит через белорусскую и латвийскую компании.
 

Теги: Сбербанк , Белоруссия , Нацбанк Украины , «дочка» Сбербанка
Главное
Путин рассказал детям о своих планах после ухода с поста президента Политика
Материалы по теме
Нацбанк Украины получил документы на покупку «дочки» Сбербанка Финансы
СМИ узнали о возвращении уволенного главы «дочки» Сбербанка на свой пост Финансы
Гуцериев прислал в Нацбанк Украины документы на покупку «дочки» Сбербанка Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку