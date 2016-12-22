Собянин пообещал заменить все автобусы в Москве электробусами за три года

Первый конкурс на покупку электробусов намечен на осень. Свои разработки Москве предлагают белорусский «Белкоммаш», финский Linkker, ГАЗ, ЛиАЗ и КамАЗ. По мнению Сергея Собянина, «экология города значительно выиграет»

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал полностью заменить столичный автобусный парк электробусами через три года. Об этом он написал на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Готовимся осенью провести конкурс на закупку электробусов», — написал Собянин по итогам совещания по вопросам беспилотного и электрического транспорта в России, в котором участвовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Перед совещанием по вопросам развития беспилотного и электрического транспорта Медведев прокатился на беспилотном электрокаре ШАТЛ (широкоадаптивная транспортная логистика) — совместной разработке НАМИ и КАМАЗ. По итогам совещания премьер-министр пообещал льготы производителям беспилотных автомобилей, а также ввести изменения в законодательство для эксплуатации подобного транспорта.

До нынешней реорганизации городского транспорта подобных проектов ни в Москве, ни в целом в России не было. Об этом РБК рассказал глава исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов. «Стоимость этого проекта зависит от того, к примеру, как будет рассчитана сеть, сколько по времени электробусы могут отсоединяться от контактной сети. С точки зрения экологии логичным был бы переход на газ — КПД у него выше», — считает Безбородов.

По его мнению, поддержание контактной сети на мало используемых участках имеет большую стоимость. «Сама прокладка сети стоит дорого, при том, что на окраинах электробусы будут использоваться не так активно, как внутри ТТК», — добавляет глава исследовательского агентства Infranews.

Об идее вывести электробусы на линии в центре Москвы столичные власти впервые заявили в 2013 году. В 2015 году мэрия Москвы озвучила намерение заменить электробусами троллейбусы.

В июле 2016 года на тестовые испытания в Москве вышел первый электробус с дизель-генераторной установкой производства белорусского предприятия «Белкоммунмаш». В конце ноября 2016 года ГАЗ передал Мосгортрансу в тестовую эксплуатацию электробус совместной с МГТУ им. Баумана разработки на базе городского низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292 (Ликинский автобусный завод принадлежит группе ГАЗ). В феврале в Москве начались испытания электробуса собственной разработки Ликинского автобусного завода ЛиАЗ-6274, а финского электробуса Linkker с технологией «быстрой зарядки» — в апреле.

Электробус российского производства (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

В марте 2017 года свой вариант электробуса для работы представил КАМАЗ — опытный экземпляр работает на маршруте от Сколково до обслуживающего его предприятия, причем в самом Сколково рассчитывают установить для него электрозаправки.

Окончательные результаты испытаний всех участников конкурса будут подведены до конца года. В июне ТАСС сообщало о намерении правительства Москвы объявить осенью 2017 года конкурс на закупку до 300 электробусов.