Путин напомнил о своем псевдониме в ответ на вопрос о нике в соцсетях

Президент Владимир Путин в ходе беседы с учащимися образовательного центра «Сириус» на тему ников в социальных сетях напомнил, что его псевдонимом во время службы в разведшколе был Платов. Об этом президент рассказал в ходе встречи со школьниками, прямой эфир которой ведет НТВ.
Ведущая спросила у президента, какой бы ник президент себе выбрал для социальной сети.
«Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологическими псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов», — сказал президент. При этом президент отметил, что сейчас у него нет необходимости в использовании псевдонимов.
Путин подчеркнул, что у него нет ни одного аккаунта в соцсетях. «Тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram», — пояснил президент. Он также добавил, что не видит смысла использовать в интернете псевдонимы, отметив, что сам бы в социальных сетях пользовался собственным именем.
В 2003 году газета «Московский комсомолец» со ссылкой на бывшего сослуживца главы государства Виктора Фроликова сообщала, что у Путина во время работы в спецслужбах был псевдоним Платов. «Оказывается, когда Путин работал в Германии, у него был такой псевдоним — Платов. Я так удивился!» — сказал в интервью газете Фроликов.
Как сообщал телеканал НТВ, Путин проводит встречу со школьниками из 66 регионов России в образовательном центре «Сириус». Встреча транслируется в прямом эфире, программа получила название «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Вопросы президенту можно было отправить через официальный аккаунт НТВ в социальной сети «ВКонтакте».