Полуголая девушка помешала встрече Лукашенко и Порошенко

Девушка топлес попыталась сорвать встречу президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Инцидент произошел на церемонии подписания официальных соглашений в здании администрации президента Украины. Во время подписания двусторонних документов в присутствии глав Украины и Белоруссии одна из присутствующих оголилась по пояс и стала скандировать лозунг «Жыве Беларусь» (девиз белорусской националистической оппозиции). На ее груди была та же надпись. Охрана выпроводила девушку из зала.

По информации издания, Диаш была аккредитована на встречу Порошенко и Лукашенко в качестве журналиста одного из украинских СМИ.

По данным издания Страна.ua, устроительницу акции зовут Анжелина Диаш и она является активисткой движения Femen. Диаш участвовала во многих демонстрациях движения, в частности, пыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве. Так она выражала свой протест против проволочек с введением безвизового режима с Евросоюзом.