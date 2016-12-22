«Магнит» ухудшил прогноз роста годовой выручки

Один из крупнейших российских ретейлеров в Росcии «Магнит» снизил ожидания по результатам бизнеса в 2017 году. Об этом говорится в сообщении компании. В начале 2017 года менеджмент сети заявлял о планируемом росте выручки на 9–13%, обновленный прогноз — 9–11%.

Планы по открытию магазинов «у дома», напротив, стали оптимистичнее — компания планирует открыть более 2000 точек вместо заявленных 1700. Количество гипермаркетов и магазинов «Магнит Семейный», которые планирует открыть ретейлер, сократилось — с 15 до 13 и с 25 до 15 соответственно.

Менеджмент обновил прогноз на основании анализа продаж первых шести месяцев 2017 года, поясняется в сообщении. Выручка компании в первом полугодии выросла на 6,4%, до 555 млрд руб. Чистая прибыль ретейлера при этом сократилась на 20% год к году и составила 21 млрд руб. За первые шесть месяцев года «Магнит» открыл 785 магазинов, их общее количество на 30 июня 2017 года составило 14,8 тыс.