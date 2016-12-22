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Глава Роспотребнадзора заявила о начале проверок безопасности спиннеров
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Глава Роспотребнадзора заявила о начале проверок безопасности спиннеров
Общество, 16:11
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Глава Роспотребнадзора заявила о начале проверок безопасности спиннеров

Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров (компактный тренажер для пальцев) для детей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС. «Это поручение было дано группе экспертов, ученых из разных научно-исследовательских учреждений, чтобы снять напряжение, которое есть в обществе», — сказала Попова.

В середине июля Роспотребнадзор также объявил о начале проверки спиннеров и их влияния на здоровье детей в связи с «тревогой родительского и преподавательского сообщества». Тогда в ведомстве рекомендовали родителям, которые планируют приобрести игрушку для своих детей, обратить внимание на качество материала спиннера и не покупать их с рук. Также Роспотребнадзор попросил родителей не оставлять детей без присмотра, когда они играют со спиннерами, оснащенными светящимися элементами и «часовыми» батарейками.

В конце июня китайская интернет-площадка AliExpress опубликовала данные о том, что в мае-июне спиннер возглавил топ-5 запросов. Сообщение с данными имеется в распоряжении у РБК. По информации AliExpress, за два месяца спиннер искали более трех млн раз. Таким образом, Россия стала вторым рынком после США по объему продаж компактных тренажеров для пальцев. Три тысячи продавцов на AliExpress предлагают купить спиннеры, в среднем цена на игрушку составляет 200-300 руб. 

Теги: Роспотребнадзор , Дети , спиннеры
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