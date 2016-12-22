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Кремль подтвердил дату переговоров лидеров «нормандской четверки»
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Кремль подтвердил дату переговоров лидеров «нормандской четверки»
Украинский кризис, 16:07
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Кремль подтвердил дату переговоров лидеров «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» запланирован на 24 июля, сообщает «Интерфакс».

Он утвердительно ответил на вопрос о том, удалось ли согласовать дату 24 июля для проведения телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки».

Ранее в этот день УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко назвал дату следующих телефонных переговоров в «нормандском формате». Он заявил, что они состоятся в понедельник (24 июля).

По словам Порошенко, в ходе разговора он намерен потребовать «немедленного реального обеспечения режима прекращения огня по всей линии столкновения». Он не исключил, что по итогам беседы удастся организовать саммит, при этом отметив, что пока неясно, где именно он будет проходить.

9 июля Песков заявлял, что телефонные переговоры по Украине в «нормандском формате» находятся на стадии подготовки. Тогда он отметил, что точная дата пока не назначена.

Последний раз телефонные переговоры «нормандской четверки» проходили 18 апреля. В ходе беседы Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко подтвердили свою приверженность минским договоренностям.

Теги: Украина , Кремль , переговоры , «нормандская четверка» , Дмитрий Песков
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