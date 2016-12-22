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Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве
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Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве
Общество, 16:28
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Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве

Дочь политика Бориса Немцова Жанна просит отменить приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве ее отца. Об этом адвокат Ольга Михайлова сообщила агентству «Интерфакс».

По словам адвоката, в жалобе оспаривается квалификация преступления по ст. 105 УК РФ (убийство) вместо ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), так как Борис Немцов был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС.

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Общество

Суд приговорил экс-военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Согласно решению суда, Дадаев непосредственно расстрелял Немцова, прокуратура просила для него пожизненного заключения. Другие фигуранты дела — Братья Анзор и Шадид Губашевы — получили 19 и 16 лет колонии, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

Кто есть кто в деле об убийстве Немцова Еще 4 фото
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После суда адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева сообщила журналистам, что защита подсудимых намерена обжаловать приговор. «Приговор будет обжалован в Верховном суде и Европейском суде по правам человека. Точку на этом ставить нельзя», — заявила тогда адвокат.

«Ущербность приговора в том, что на скамье подсудимых так и не оказалось организаторов и заказчиков. Мы как представители Жанны [дочери Немцова] приложим все усилия для того, чтобы это в конце концов произошло», — сказал адвокат потерпевших Вадим Прохоров. Потерпевшие считают, что основным организатором преступления был заместитель командира батальона внутренних войск России «Север» Руслан Геремеев, близкий к руководству Чечни.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По данным следствия, речь идет о заказном убийстве, за которое исполнители получили не менее 15 млн руб.

Теги: суд , Борис Немцов , «дело Немцова»
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