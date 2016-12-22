Депутаты Госдумы ушли на летние каникулы

Депутаты Государственной думы ушли на летние каникулы. Следующее заседание состоится 13 сентября, следует из сообщения на сайте Думы.

На следующей неделе народные избранники разъедутся в регионы, где будут работать с избирателями, а в августе у них будет время для отпусков.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил парламентариям за время отдыха проработать тему совершенствования парламентского контроля и внести соответствующие предложения, сообщает ТАСС. Он рекомендовал депутатам отработать эти вопросы в процессе общения в рамках фракций, а также на встречах с избирателями.

«Было бы правильно обсудить их в ходе осенней сессии, с тем чтобы формат парламентской работы был эффективным и решал задачи, которые от нас ждут наши избиратели», — сказал он.

Завершая свое выступление на последнем заседании весенней сессии, Володин пожелал парламентариям хорошего отдыха, однако напомнил, что «у политиков каникул не бывает».

В декабре 2016 года стало известно о том, что Дума продлила весеннюю сессию до конца июля, а также одобрила введение майских каникул для депутатов с 1 по 15 мая.