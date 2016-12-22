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Новым фигурантом дела Шакро Молодого оказался сотрудник столичного МВД
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Новым фигурантом дела Шакро Молодого оказался сотрудник столичного МВД
Общество, 15:20
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Новым фигурантом дела Шакро Молодого оказался сотрудник столичного МВД

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника столичного ГУ МВД Дениса Богородецкого. Следствие считает его посредником при передаче взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение его помощника. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Ходатайство следователя ФСБ удовлетворить — избрать в отношении Богородецкого меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит агентство слова судьи.

По версии следствия, экс-сотрудник МВД передал предложение о взятке заместителю главы управления собственной безопасности СКР Александру Ламонову (в настоящее время Ламонов также находится под стражей по делу Шакро). Ламонов согласился. В суде Богородецкий свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

Следователь мотивировал свое ходатайство об аресте тем, что Богородецкий подозревается в совершении тяжкого преступления и при этом обладает «опытом оперативной работы и обширными связями» с правоохранителями и «лицами из криминального мира». ​ «Это позволит ему в случае освобождения попытаться уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей», — пояснил следователь.

Защита подозреваемого настаивала на домашнем аресте, так как, по словам адвоката, Богородецкий страдает рассеянным склерозом и нуждается в постоянном лечении. В суде лечащий врач экс-сотрудника МВД подтвердила, что у него «неизлечимое заболевание», требующее постоянного применения лекарств. При этом следователь настаивал, что это не основание для освобождения.

Суд установил срок ареста Богородецкого до 17 сентября. Официальное обвинение Богородецкому пока не предъявили.

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на материалы дела, подозрения обвинения в отношении Богородецкого подтверждаются показаниями свидетелей, в том числе Евгения Суржикова (также является бывшим сотрудником МВД).

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По делу Шакро Молодого под стражей уже находятся глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СКР Денис Никандров. Всех троих следствие подозревало в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые обещали за вознаграждение помочь освободить из СИЗО приближенных Захария Калашова, ни один из обвиняемых пока не признал вину.

В середине июня «Росбалт» сообщал, что высокопоставленные сотрудники СКР должны были получить от Шакро Молодого взятку в размере €5 млн. По данным источника издания, Никандров, Максименко и Ламонов обсуждали получение «пятерки» и «пяти лямов», их разговор перехватили сотрудники ФСБ. Однако во время задержания посредник Шакро передал фигурантам только €500 тыс.

Теги: арест , уголовное дело , Шакро Молодой , Захарий Калашов
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