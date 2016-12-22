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Суд в Белоруссии приговорил к расстрелу двух черных риелторов
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Суд в Белоруссии приговорил к расстрелу двух черных риелторов
Общество, 15:36
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Суд в Белоруссии приговорил к расстрелу двух черных риелторов

Могилевский городской суд приговорил к расстрелу двух так называемых черных риелторов, обвиняемых в убийстве шести человек и приготовлению к убийству еще троих, заявил прокурор Юрий Шерснев. Об этом сообщает белорусское агентство «БелТА».

Как заявил агентству прокурор, на основании данных о степени опасности, личностях преступников и обстоятельств дела обвинитель согласился со следствием о применении «к организатору преступной группы и наиболее активному его участнику исключительной меры наказания — смертной казни», — сказал Шерснев.

К расстрелу приговорены граждане Белоруссии Игорь Гершанков и Семен Бережной. Другие фигуранты дела получили крупные сроки заключения: жена Гершанкова Татьяна — 24 года, а Борис Колесников — 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно результатам следствия, группа совершала преступления с 2009 по 2015 год. Жертвами убийц стали шесть человек. Фигуранты дела договаривались с людьми, испытывавшими тяжелое материальное положение, о продаже квартир и предлагали своим жертвам помощь в приобретении нового жилья. После заключения сделок преступники убивали «клиентов» и хоронили их в заранее вырытых могилах.

Некоторых жертв, потерявших сознание под воздействием водки и клофелина, преступники закапывали живьем.

В среднем они получали за каждую квартиру по $25 тыс.

Теги: суд , убийства , расстрел , черные риелторы , Могилев
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